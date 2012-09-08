بالفيديو: مئات المواطنين يعترضون موكب سلام فياض في رام الله

قام المئات من المتظاهرين صباح اليوم السبت، بإعتراض موكب رئيس الحكومة الفلسطينية سلام فياض، وذلك بعد خروجه من اذاعة "شبكة أجيال" في مدينة رام الله.

ويظهر الفيديو الذي تم تصويره من قبل "شبكة أجيال" تجمهر المئات من المواطنين المحتجين على سياسة فياض الاقتصادية، والذين وصفوا فياض "بالحية وصاحب الجنسية الامريكية وعميل للصهيونية"، كما دعوه للرحيل عن السلطة.

هذا وشهدت مدن الضفة الغربية الأسبوع الأخير العديد من المظاهرات الإحتجاجية على ارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة، كما دعا تجمع فلسطينيون من أجل الكرامة لمسيرة كبيرة يوم الثلاثاء تحت عنوان اسقاط اتفاقية باريس الاقتصادية.