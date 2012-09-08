التواصل الجماهيري للجهاد يزور مستشفى الهلال الاحمر بغزة بمشاركة التواصل للنساء

في إطار التواصل مع المؤسسات التعليمية والطبية والخدماتية نظمت لجنة التواصل الجماهيري للجهاد الإسلامي وبمشاركة لجنة تواصل العمل النسائي زيارة الى مستشفى الهلال الأحمر بغزة حيث ضم الوفد الشيخ سميح حجاج والشيخ ابو اشرف الديني مسئول غرب غزة بالتواصل ومسئولة التواصل الجماهيري للعمل النسائي ام وسيم الوادية وعدد من كوادر التواصل حيث تأتي هذه الزيارة في ظل اجواء الانطلاقة الجهادية لحركة الجهاد الإسلامي .

حيث كان في استقبالهم مدير المستشفى الدكتور عبد العزيز ابو القرايا وعدد من الاطباء والممرضين والعاملين في الجمعية.

حيث رحب الدكتور عبد العزيز ابو القرايا بالوفد الزائر وشكرهم على هذه اللفتة الكريمة وثمن دور حركة الجهاد الاسلامي في جميع المجالات.

بدوره الشيخ سميح حجاج ثمن جهود المستشفى والعاملين فيها في خدمة الوطن وتقديم الخدمات الطبية للمواطنين شبه مجانية وشكر الاطباء والعاملين على جهدهم المميز في خدمة ابناء شعبهم, ووضعهم في اجواء الانطلاقة الجهادية لحركة الجهاد الاسلامي ودور الحركة ومؤسسها الدكتور فتحي الشقاقي في نقل الامة لمشروع الجهاد والقضية المركزية فلسطين .

بدورها ام وسيم الوادية مسئولة التواصل في الجهاد للعمل النسائي شكرت ادارة المستشفى ونقلت تحيات القيادة في الخارج الدكتور ابو عبدالله شلح وقيادة الداخل الدكتور ابو عمر الهندي وجميع قيادات وكوادر الحركة, وثمنت دور متشفى الهلال في خدمة ابناء شعبنا في ظل الحصار.

وفي نهاية اللقاء تم تقديم دروع المحبة والوفاء للدكتور عبد العزيز وللمستشفى كما وتأتي هذه الزيارة في ظل توجيهات ابو وسيم الوادية مسئول لجنة التواصل الجماهيري العامة التي يحثهم فيها على تكثيف الزيارات في هذه الفترة التي تشهد قرب الانطلاقة الجهادية.