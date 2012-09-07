فياض يحمل مسؤولية الأزمة لاتفاقية باريس وموقعيها

حمَل رئيس حكومة رام الله سلام فياض مسؤولية الأزمة التي تعيشها مدن الضفة الغربية من غلاء في الأسعار على كافة السلع، في ظل عدم تطوير رواتب الموظفين وارتفاع سلم البطالة وفرض الضرائب، لاتفاقية باريس الاقتصادية التي وقعها ابو علاء قريع عن السلطة الفلسطينية مع الاحتلال "الاسرائيلي".

وقال فياض على صفحته الشخصية الفيسبوك:" لن أهرب من المسؤولية ولن أُحمل المسؤولية لمن وقعوا اتفاق باريس" في إشارة منه إلى مسؤوليتهم عن الوضع الاقتصادي الذي تمر به الاراضي الفلسطينية،

وأضاف أن هذا لن يحل الأزمة، وأن مسؤولية الحكومة واضحة وهي حل الأزمة والتعامل مع الواقع ومصارحة الشعب بصدق.