أوباما: ملتزمون بأمن « إسرائيل » وعلينا منع إيران تحقيق طموحاتها

أكد رئيس الولايات المتحدة "باراك أوباما" على التزام الولايات المتحدة بأمن "إسرائيل"، داعياً السلطة الفلسطينية والحكومة الإسرائيلية لاستئناف المفاوضات والتقدم في العملية السلمية.

وقال "أوباما" خلال خطاب له خلال مؤتمر الحزب الديمقراطي بولاية كارولينيا الشمالية:" إن الولايات المتحدة ملتزمة بأمن إسرائيل، وهذا التزام لا يجب التراجع عنه، وأنا أدعو المجتمع الدولي للتوحد لمنع إيران من تحقيق طموحاتها النووية".

وتطرق "أوباما" خلال خطابة الشعب الأميركي إلى موضوع الإقتصاد الأميركي بالقول:" أيها الأمريكيين لم أقل قط لكم أن هذه الرحلة ستكون سهلة ولن أعدكم بذلك الآن، نعم طريقنا أصعب لكنه سيؤدي إلى وضع أفضل."

وانتقد أوباما منافسه ميت رومني قائلا:" ان رومني لا يبالي بالمواطن الأمريكي العادي واتهم منافسه الجمهوري بأنه لا يريد سوى مكافأة الأثرياء بتخفيضات ضريبية وتحرير البنوك الكبرى والسماح لشركات الطاقة بوضع سياسة لإجراء مزيد من عمليات الحفر بحثا عن النفط.

وكان رومني قد تعهد بخفض الضرائب 20 في المائة للأمريكيين بما فيهم الأثرياء وإلغاء بعض تخفيضات ضرائب الدخل للتعويض عن نقصان العائدات الضريبية. وكان يدافع عن زيادة كبيرة في إنتاج النفط والتجارة بهدف خلق 12 مليون فرصة عمل على مدى أربعة أعوام.

وقال أوباما "إني أرفض ان أطلب من عائلات الطبقة المتوسطة التخلي عن تخفيضاتها الضريبية من أجل امتلاك منزل أو تربية اطفالها لا لشيء إلا للتعويض عن خفض ضريبي آخر لمليونير."

وقال أوباما للأمريكيين ان عليهم الاختيار بين طريقين مختلفين اختلافا صارخا عند المفاضلة بينه وبين ميت رومني في انتخابات السادس من نوفمبر تشرين الثاني. وقال ان الطريق الذي يعتمده قد يكون أصعب لكنه سيجلب التجديد الاقتصادي إذا اتيح له متسع من الوقت.