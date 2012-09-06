نصر الله: استطعنا تكريس ثقافة المقاومة في مواجهة أمريكا و « اسرائيل »

أكد الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله في رسالة الى المؤتمر الدولي الثالث للمقاومة الاسلامية في اصفهان، ان المنظمات الدولية لم تقم بواجباتها تجاه فلسطين.

ونقلت وكالة مهر للانباء ان السيد حسن نصر الله اكد أن لبنان وفلسطين ليس امامهما سوى التوكل على الله والصمود لاسترجاع اراضيهما المغتصبة من العدو الصهيوني. واشار الى ان المقاومة الاسلامية في لبنان متمسكة بتحرير الاراضي والمقدسات الاسلامية.

ولفت الأمين العام لحزب الله الى انه في عام 2000 وقع حدث هام بالنسبة للعالم العربي والدول الاسلامية وهو ان لبنان الدولة الصغيرة والضعيفة استطاعت الحاق الهزيمة بالكيان الصهيوني وارغام جيش الاحتلال على الهروب.



ولفت نصرالله الى انه في عام 2006 شنت حرب عالمية بمعنى الكلمة على المقاومة اللبنانية ، ومع ذلك فقد لقي الكيان الصهيوني هزيمة منكرة بالرغم من امتلاكه السلاح والعتاد.

واشار الى انه استنادا الى اعترافات الكيان الصهيوني ، فإن لبنان قاوم بدون امتلاكه اية امكانيات ، وانتصر بفضل الله.



واشار الامين العام لحزب الله الى ان المقاومة الاسلامية استطاعت تكريس ثقافة المقاومة في مواجهة الكيان الصهيوني وامريكا والغرب بحيث ادت الانتفاضة في فلسطين وتحرير معظم الاراضي اللبنانية في عام 2000 وانتصار غزة في عام 2008 ، الى الشعور بالعزة والثقة بالنفس في العالم العربي.

واعتبر السيد حسن نصر الله ان ثقافة المقاومة تعني وقوف الحق بوجه الباطل ومواجهة دعايات الادارة الامريكية، مشيرا الى ان المقاومة في لبنان استطاعت من خلال الجيش والشعب الصمود وهو مؤشر على القوة في لبنان.