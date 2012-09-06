لجنة التواصل للجهاد تواصل استعداداتها لذكرى الانطلاقة الجهادية

واصلت لجنة التواصل الجماهيري والإصلاح التابعة لحركة الجهاد الإسلامي استعداداتها لذكرى الانطلاقة الجهادية وذكرى استشهاد أمينها العام المؤسس الدكتور فتحي الشقاقي.

وقد وضعت اللجنة العامة خطة عمل بعد توجيهات وتوصيات الشيخ تحسين الوادية رئيس اللجنة بعد القيام بعمل العديد من ورشات العمل لاستنهاض كل الطاقات لإنجاح مهرجان الانطلاقة وذلك بمشاركة جميع الإخوة قيادات وأعضاء وكوادر اللجنة على مستوى قطاع غزة لتشمل خطة العمل على تكثيف الزيارات خلال شهر سبتمبر الحالي بتنظيم ستمائة زيارة تستهدف عوائل الشهداء والأسرى والجرحى والمؤسسات التعليمية والصحية والخدماتية ورجال الاصلاح والوجهاء والمخاتير وجميع المؤسسات الخيرية والنوادي الرياضية .

وقد حث مسئول اللجنة الشيخ تحسين الوادية جميع الكوادر والإخوة في الأقاليم الخمس للعمل الجاد وتنفيذ الخطة الموضوعة لإنجاح المهرجان مع دعوة الجماهير إلى المشاركة الفاعلة في ذكرى الانطلاقة الجهادية.

وأردف قائلاً أن تلك الزيارات الهدف منها زيادة معرفة الناس بفكر الدكتور الشقاقي والعمل على الربط بين مؤسسات المجتمع المدني ودوائر الحركة مع التركيز على أن حركة الجهاد الإسلامي لها الحضور والدور المتميز في جميع المجالات.

وطالب جميع القيادات والكوادر وأعضاء اللجنة على تكثيف الزيارات في هذا الشهر والذي يسبق ذكرى الانطلاقة للوصول إلى كل الجماهير على امتداد القطاع واستدرك قائلا بان الزيارات لم تنقطع خلال هذا العام ولكن هناك تكثيف واضح للزيارات خلال شهر سبتمبر مساهمة من لجنة التواصل الجماهيري والإصلاح لإنجاح مهرجان الانطلاقة وذكرى استشهاد الدكتور المؤسس فتحي الشقاقي.