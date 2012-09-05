الإعلامية نور عودة خلفا للدكتور الخطيب في مركز الاعلام الحكومي

أقر مجلس وزراء حكومة رام الله خلال جلسته الأسبوعية، تعيين الاعلامية نور عودة مديرا للمركز الإعلامي الحكومي وناطقا رسميا باسم الحكومة.

و من المقرر أن تباشر الإعلامية نور عودة عملها في مركز الاعلام الحكومي ابتداء من الاثنين القادم .

نبذة تعريفية

تنقلت الاعلامية عودة بين العديد من وسائل الاعلام المعروفة محليا وعالميا ، ولها العديد من المقالات بعدة لغات ، كما ان الإعلامية عودة عملت في فضائية الجزيرة الانجليزية وقدمت استقالتها قبل اقل من عام ، وعملت عودة في تقديم الاخبار باللغة الانجليزية في فضائية فلسطين وعملت بعدة وكالات انباء عالمية .

وكان الدكتور غسان الخطيب اول من شغل ادارة مركز الاعلام الحكومي والناطق الرسمي لحكومة الدكتور فياض بعد استحداث هذا الدائرة منذ تولى فياض حكومة تسيير الاعمال .