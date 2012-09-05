الرئيس مرسي : مصر ملتزمة التزاما كاملا باستكمال الجهود لتحقيق المصالحة

أكد الرئيس محمد مرسي أن مصر ملتزمة التزاما كاملا باستكمال الجهود لتحقيق المصالحة وتذليل كافةبنودها بما يحقق مصالح الشعب الفلسطيني .

وأشار الرئيس مرسي أمام الجلسة الافتتاحية لوزراء الخارجية العرب بمقر الجامعة العربية أن مصر سوف تستمر في احتضان الأشقاء الفلسطينيين حتى استعادة الوحدة .



وشكر الرئيس فريق الجامعة العربية فى متابعة الانتخابات الرئاسية المصرية، وأكد التزام مصر بقضايا العرب، وقال لدينا القدرة على مواجهة تحديات المرحلة وتطوير آليات العمل العربى المشترك وتوحيد الغايات والأهداف والتكامل.



وتُعد هذه الزيارة إلى مقر جامعة الدول العربية هى الأولى للرئيس محمد مرسى، والأولى التى سيلقى فيها رئيس مصرى كلمة فى الجلسة الافتتاحية.



من ناحية أخرى يلتقى الرئيس مرسى اليوم أيضًا اتحادات طلاب الجامعات المصرية لأول مرة، وذلك بقاعة المؤتمرات بمدينة نصر، كما سيلتقى وزير خارجية النرويج الذى يزور القاهرة حاليًّا.