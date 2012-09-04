اول مناورات امريكية مصرية في عهد مرسي تستمر‏ 10 أيام

ذكرت وكالات أنباء أن وحدات من القوات الجوية الأمريكية وصلت اليوم الثلاثاء 4 سبتمبر/أيلول إلى قاعدة "جناكليس" الجوية المصرية للمشاركة مع نظيرتها المصرية في مناورات (حلبة النسر 2012) التي من المقرر أن تبدأ خلال الأيام القليلة القادمة وتستمر لعشرة أيام.

وقالت وكالة أنباء الشرق الأوسط أن هدف هذه المناروات هو التدريب على قيام المقاتلات متعددة المهام من الجانبين بعمليات الدفاع والهجوم المشترك، كما أنها تهدف إلى تقديم الدعم الإداري والفني للقوات المشتركة.

ويشمل التدريب كذلك تخطيط وادارة أعمال قتال مشتركة بين القوات الجوية المصرية وسلاح الجو الامريكي، إضافة لتبادل الخبرات بين الاطقم الجوية المشاركة بها.

يأتي هذا في الوقت الذي يجري فيه وفق تصريحات لمصدر عسكري مصري مسؤول سحب الدبابات المصرية من شبه جزيرة سيناء واستبدالها ببعض المدرعات المتطورة في إطار الحملة المستمرة هناك لملاحقة العناصر المتطرفة.