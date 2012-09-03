مصادر :« القاهرة »ستوجه دعوات للفصائل خلال أيام لاستئناف جلسات المصالحة

كشفت مصادر فلسطينية مطلعة أن " القاهرة" سترسل دعوات لقادة الفصائل خلال الأيام القليلة المقبلة لاستئناف جلسات الحوار الفلسطيني الفلسطيني في القاهرة .



ورجح المصدر في تصريح خاص لـ" فلسطين اليوم" أن تستضيف القاهرة قادة الفصائل بعد زيارة رئيس السلطة" محمود عباس" للقاهرة يوم الأربعاء القادم على رأس وفد قمة لجنة المتابعة.

هذا وتكون هذه المرة الذي ترسل بها مصر دعوات للفصائل لاستئناف ملف المصالحة هي الأولى منذ تولى " محمد مرسى" حقيبة الرئاسة المصرية .

وفى نفس السياق أكد السفير المصري لدى السلطة" ياسر عثمان" أن مصر هي الراعية الوحيدة لاتفاق المصالحة الفلسطينية ، معبرا عن سعادته على الإجماع الفلسطيني في الاعتراف بالرعاية المصرية للمصالحة.

وأوضح " عثمان" أن هدف مصر هو إتمام المصالحة لان انجازها جزء مهم منها كما إنها جزء مهم من إنهاء الخلافات الداخلية في الاراضى الفلسطينية التي نشبت خلال فترة الانقسام.

وأشار إلى أن الإجماع الفلسطيني الذي يدل على أن مصر هي الراعية للمصالحة يدل على الثقة العالية والأمانة المطلوبة لدى مصر.