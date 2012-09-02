نتنياهو يعين مسئولا سابقا بالموساد لمعالجة قضية المتسللين الأفارقة

ذكرت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية أن رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتانياهو قرر تعيين حجاى هداس أحد المسئولين الكبار السابقين فى جهاز "الموساد" لمعالجة قضية المتسللين غير الشرعيين من الحدود المصرية والعمل على عودتهم إلى بلادهم الأصلية.



وقالت معاريف: إن "هداس سيركز فى إطار مهمته على إيجاد حلول دبلوماسية وعملية لإرجاع المتسللين لبلادهم"، مشيرة إلى أنه قد عين عام 2009 مبعوث مفاوض من قبل نتانياهو من أجل التنسيق بخصوص إطلاق سراح الجندى جلعاد شاليط والذى فشل فى إتمام تلك الصفقة بعد عامين من الاتصالات غير المباشرة مع حركة حماس.



وأشارت الصحيفة العبرية إلى أن عدداً من المتسللين القادمين من جنوب السودان قد تم إرجاعهم الشهر الماضى إلى بلادهم من قبل سلطة الهجرة، فى حين تعمل السلطة على إرجاع المتسللين القادمين من ساحل العاج والتى تقدر أعدادهم بالمئات.



الجدير بالذكر أنه خلال الفترة الأخيرة قد طرأ انخفاضاً كبيراً فى أعداد المتسللين لإسرائيل بسبب التقدم فى بناء الجدار على الحدود المصرية والذى يتوقع أن ينتهى فى أكتوبر المقبل، حيث وصل عددهم فى شهر أغسطس الماضى لإسرائيل 196شخصاً فقط مقابل 2000 متسلل خلال شهر مايو الماضى.