الزمالك يتعادل مع تشلسي وسط جمهوره

تعادل فريقا الزمالك وتشيلسي 1-1 ضمن الجولة الخامسة لدور المجموعات بربع نهائي دوري الأبطال الإفريقي ليحقق الفريق الأبيض أول نقطة في البطولة القارية.

وتقدم محمد إبراهيم لفريق الزمالك بعد مرور 13 دقيقة ولكن تشيلسي نجح في تعديل النتيجة عن طريق أودو نافيو في الدقيقة 24.

ووصل فريق الزمالك إلى أول نقطة له في المجموعة الثانية بينما ارتفع رصيد تشيلسي لست نقاط في المركز الثالث ليتعقد موقفه في التأهل لنصف نهائي دوري الأبطال.

ومنح التعادل بطاقة التأهل رسمياً لفريق النادي الأهلي متصدر المجموعة برصيد عشر نقاط وهو الرصيد الذي لن يقدر تشيلسي أو الزمالك على الوصول إليه ومن ثم ضمن الأحمر وجوده في مربع الذهب.

وبهذا ضمنت ثلاثة فرق التأهل لنصف النهائي الإفريقي وهي الأهلي والترجي الرياضي وصن شاين النيجيري من المجموعة الأولى.

وشهد اللقاء حضور الجماهير البيضاء في أول واقعة للحضور الجماهيري بالملاعب منذ سبعة أشهر بالتمام والكمال وبالتحديد منذ أحداث بورسعيد في الأول من شهر فبراير الماضي والتي تلت مباراة المصري والأهلي وراح ضحيتها 74 شخص.