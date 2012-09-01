مسير عسكري لـ 800 عنصر من الأجهزة الأمنية يجوب غزة

جاب مسير عسكري مشترك نظمته وزارة الداخلية والأمن الوطني بالحكومة الفلسطينية بغزة عصر السبت لأجهزتها الأمنية في قطاع غزة الشوارع والمفترقات الرئيسية لمحافظة غزة.

وشارك في المسير أجهزة الشرطة الفلسطينية بكافة إداراتها ومراكزها وقوات الأمن الوطني وجهاز الأمن والحماية وجهاز الأمن الداخلي .

كما تضمن العرض الشرطي مشاركة عدد من قادة الأجهزة الأمنية ولفيف من مدراء مراكز شرطة محافظة غزة ومدراء الإدارات المتعددة في الشرطة وقادة قوات الأمن الوطني وضباط الأمن والحماية.

وقال الناطق باسم الشرطة المقدم أيمن البطنيجي قبيل انطلاق المسير أن الفئة المشاركة فيه قلة قليلة من الأجهزة الأمنية، مبينا أن هذا المسير رسالة للشارع الفلسطيني أننا وحدة واحدة وقوة نشكل حماية للجبهة الداخلية.

وانطلقت عناصر الأجهزة الأمنية والإدارات الشرطية بخطي مسير أحدهما جاب جنوب غزة والآخر شماله.

وشكل خط مسير جنوب غزة الانطلاق من البوابة الجنوبية لمقر الجوازات مروراً بمفترق الأزهر غرباً ثم اتجه شرقاً نحو شارع الثلاثيني متجهاً نحو مفترق عسقولة.

وواصلت المركبات التي تُقل عشرات من منتسبي الأمن والشرطة السير مروراً بمفترق الإمام الشافعي بحي الزيتون واتجهت شرقاً إلى شارع صلاح الدين عند مركز شرطة الزيتون.

وتوجهت العناصر الشرطية والأمنية يتقدمهم ضباط الشرطة وقيادات الأجهزة الأمنية بعد ذلك إلى مفترق الشجاعية ثم اتجهت غرباً إلى مفترق الشعبية مروراً بمفترق السامر واتجهت غرباً في شارع عمر المختار واختتمت مسيرها المهيب بالتجمع في مفترق السرايا.

وعلى الجانب الآخر، اتجه خط المسير الثاني نحو منطقة شمال غزة منطلقاً من البوابة الغربية لمقر الجوازات وتوجه شمالاً نحو شارع النصر إلى مفترق اللبابيدي.

واتجه عقبها شرقاً إلى شارع الجلاء وسارت المركبات التي تقل عناصر الأجهزة الأمنية جنوباً إلى مفترق السرايا حيث نقطة التجمع والالتقاء بخط المسير الأول الذي جاب منطقة جنوب غزة.

وأكد العميد البطش مشاركة 800 عنصر من منتسبي الأجهزة الأمنية في وزارة الداخلية في المسير في مختلف محافظات قطاع غزة.







































