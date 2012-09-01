مستوطنون يعتدون على مركبة فلسطينية جنوب الخليل

اعتدى مستوطنون، اليوم السبت، على مركبة فلسطينية كانت تقل عدد من المواطنين على طريق قرية فقيقيس غرب بلدة دورا جنوب الخليل، بالضفة الغربية، دون أن يبلغ عن إصابات.

وذكرت وكالة "وفا" أن مستوطني "نجهوت" القريبة من قرية فقيقيس اعترضوا مركبة من نوع 'فورد ترانزيت' وحاولوا الاعتداء على ركابها إلا أن المركبة وركابها تمكنوا من الإفلات والنجاة من هذا الاعتداء.

وفي نفس السياق داهمت قوات الاحتلال منطقة قرن الثور وسط مدينة الخليل وفتشت عدة منازل عرف من أصحابها منزل الأسير المحرر صفوان العويوي، ومنزل يقطنه احد أفراد عائلة الشرباتي.