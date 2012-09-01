فتح باب الترشح للانتخابات المحلية في الضفة فقط

أعلنت لجنة الانتخابات اليوم السبت خلال مؤتمر صحفي عقدته في رام الله عن فتح باب الترشح للانتخابات المحلية 2012 طبقا لقانون انتخاب مجالس الهيئات المحلية رقم 10 لسنة 2005 وتعديلاته، وذلك ابتداء من صباح اليوم السبت الموافق 1 أيلول ولغاية مساء يوم الاثنين الموافق 10 أيلول 2012.

حيث ستفتح مكاتب اللجنة أبوابها أمام كافة القوائم والهيئات الحزبية والمواطنين لاستقبال طلبات الترشح خلال الفترة المذكورة يوميا من الساعة الثامنة صباحا وحتى الرابعة مساءا في مكاتب المناطق الانتخابية المنتشرة في كافة محافظات الضفة الغربية.

وقالت اللجنة، أنها قامت خلال الفترة السابقة بتدريب طواقمها البشرية التي ستقوم باستلام طلبات الترشح ومرفقاتها في مكاتب الدوائر الانتخابية، كما اجتمعت مع كافة ممثلي الهيئات الحزبية المعتمدة وشرحت لهم كل ما يتعلق بإجراءات الترشح.

وطبقا لقانون الانتخابات المحلية يشترط في المرشح/ة لعضوية مجلس الهيئة المحلية مايلي:-

-أن يبلغ سن 25 سنة فما فوق يوم الاقتراع

-اسمه مدرج في سجل الناخبين النهائي

-غير محكوم بجنحة مخلة بالشرف أو بجناية

-أن لا يكون موظفا في وزارة الحكم المحلي أو في أي من أجهزة الأمن العام أو في هيئة محلية

-أن يكون مقيما ضمن الهيئة المحلية التي ينوي الترشح فيها لمدة لا تقل عن سنة

-أن لا يكون مرشحا في أكثر من هيئة أو قائمة

وتنص إجراءات اللجنة على حق الأحزاب السياسية أو الائتلافات أو المجموعات بتشكيل قوائم انتخابية بغرض الترشح لعضوية مجالس الهيئات المحلية، وتتم عملية تسجيل وترشح القوائم الانتخابية من خلال تقديم طلب على النموذج المخصص لذلك.

وأوضحت انه بإمكان المواطنين الحصول على هذه النماذج من مكتب الانتخابات المركزي في رام الله أو من أي من مكاتب المناطق الانتخابية أو من خلال الموقع الالكتروني للجنة www.elections.ps ويقدم طلب الترشح ومرفقاته بواسطة ممثل القائمة الانتخابية إلى مكتب المنطقة الانتخابية الذي تتبع له الهيئة المحلية التي ترغب القائمة بالترشح لمجلسها.

وبينت الى أنه وفور الانتهاء من تدقيق بيانات القوائم المتقدمة بطلبات الترشح، ستقوم اللجنة بنشر الكشف الأولي للمرشحين يوم 16/9/2012 ولمدة ثلاثة أيام في مكاتب المناطق الانتخابية التابعة لها وفي مقرات المجالس المحلية، لتمكين القوائم من التحقق من صحة بياناتها ولتمكين الناخبين من الاطلاع على أسماء القوائم ومرشحيها وممارسة حقهم في تقديم الطعون عليها إذا تبين لهم عدم قانونية ترشح أي من القوائم أو المرشحين.

من جهة أخرى، أعدت اللجنة سجل الناخبين النهائي وسلمت نسخا عنه لممثلي الهيئات الحزبية المعتمدة لديها حيث بلغ العدد النهائي للمواطنين أصحاب حق الاقتراع 963493 مواطن ومواطنة موزعين على 353 هيئة محلية ستجرى فيها الانتخابات المحلية في محافظات الضفة الغربية.

وبهذه المناسبة، دعت اللجنة كافة المواطنين والأحزاب السياسية ومؤسسات المجتمع المدني إلى التعاون مع اللجنة وطواقمها من أجل تنظيم انتخابات حرة ونزيهة وعادلة، وتهيب بكافة الجهات المعنية تسهيل عمل موظفيها.