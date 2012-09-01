فارس: أيلول الجاري شهرا لنصرة الأسرى القدامى

قال رئيس نادي الأسير قدورة فارس، 'إن جهود جدية وحثيثة تبذلها القيادة للإفراج عن الأسرى القدامى خاصة أن المفاوضات باتت مرهونة بالإفراج عنهم.

وأكد فارس في تصريح له اليوم السبت، بأن شهر أيلول الجاري سيكون شهرا لنصرة الأسرى القدامى، مشدداً على ضرورة تضافر كافة الجهود من أجل نصرة الأسرى، وتنظيم المزيد من الفعاليات التضامنية مع الأسرى المضربين عن الطعام والأسرى القدامى، لافتا بأن نادي الأسير سينظم سلسلة من الفعاليات في محافظات الوطن لدعم صمودهم ونصرتهم.

وأكد فارس رفض أي تجزئة لقضية الأسرى القدامى، وقال 'إن أي اتفاق بخصوصهم سيكون شاملا لكافة الأسرى وعلى رأسهم أسرى الـ48، داعياً أبناء شعبنا بكافة أطيافه للتحرك من أجل دعم صمود أسرانا المضربين عن الطعام، محذرا من خطورة الوضع خاصة أن الأسير سامر البرق وحسن الصفدي قد تم نقلهم إلى مستشفى 'أساف هروفيه' بعد تردي وضعهم الصحي وهم بحاجة لدعم شعبي حقيقي.

واعتبر رئيس نادي الأسير، قرار حكومة الاحتلال بتحديد المؤبد لعدد من الأسرى القدامى تقويم لاعوجاج في تطبيق القانون وأن تحديد المؤبد كان مطروحا وبقوة منذ عام 2000 إلا أن الحكومات اليمينية المتتالية عرقلت تطبيقه، واليوم تطبق القانون لتقول للعالم بأنها دولة عادلة وبأنها تحترم القانون.