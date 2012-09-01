البنتاغون ينفي تقليص التدريبات مع جيش الاحتلال و يقول انها ستكون الأكبر

نفى احد الناطقين باسم وزارة الحرب الأمريكية البنتاغون " الجنرال جاك ميلر ما نشرته صحيفة التايم بأن الولايات المتحدة قلصت عدد جنودها في التدريبات العسكرية مع جيش الاحتلال بثلثين بسبب عدم الثقة في "إسرائيل"

وقال الناطق ان التدريبات " اوستير تشلانج12" ستكون اكبر تدريبات عسكرية بين الدولتين لمواجهة الصواريخ البعيدة المدى.

وقال ميلر الذي يعمل أيضا في سلاح الجو الأمريكي لم يطرأ أي تغيير على حجم التدريبات والأنظمة الدفاعية التي ستستخدم خلاله.

وحسب أقواله، فان إجراء التدريب مع إسرائيل يدل على تجسيد العلاقات المتبادلة مع "إسرائيل"

من جانب آخر قال مصدر أمريكي بان تقليص عدد الجنود الأمريكيين سيكون قليل جدا وليس كما ذكرت صحيفة تايم

والجدير ذكره فقد ذكرت صحيفة التايم بأن التدريبات العسكرية المشتركة بين الجيش الأمريكي والإسرائيلي والتي كانت من المفترض ان تجري قبل سبعة أشهر تم تأجيلها لشهر اكتوبر القادم.

ووفقا للصحيفة، فقد طرأ تقليص على حجم التدريبات خلافا لما كان مخطط لها، فالولايات المتحدة قلصت ثلثي عدد الجنود الذين سيشاركون في التدريبات التي ستجري داخل "اسرائيل".

وأشارت الصحيفة إلى أن الجيش الأمريكي سيتدرب على أنظمة صاروخية بشكل ضئيل.

وقال مصدر عسكري صهيوني للصحيفة: "ان ما يريد الأمريكيون قوله لنا من تقليص حجم التدريبات: " نحن الأمريكيين لا نعتمد عليكم"