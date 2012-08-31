قس نرويجي يعلن إسلامه على الهواء

خلال اتصاله الهاتفي بقناة (رمضان تي في) أعلن قس من النرويج ويدعى (كريس) اسلامه على الهواء ،بعد أن طرح مقدم البرنامج عدة أسئلة عليه ليتأكد من معرفته للدين الإسلامي، فسئله: "هل تؤمن بأن الله واحد؟" فأجاب: "نعم بالطبع"، ثم سأله: "هل تؤمن بأن عيسى عبد لله وهو مخلوق؟ وهل تؤمن بأن محمداً صلى الله عليه وسلم هو عبد الله ورسوله؟"، فأجاب: "نعم".

وقال المسلم الجديد إنه اقتنى نسخة من القرآن الكريم من المكتبة،وهي التي أقنعته بالدخول في الإسلام، مقرا أنه يؤمن بالملائكة والغيب واليوم الآخر والجنة والنار.

وعندها قال له مقدم البرنامج التليفزيوني: "أود أن أدعوك للإسلام يا أخي"، وعرض عليه ترديد الشهادة وراءه باللغة العربية، فأجابه القس وردد الشهادتين على الهواء مباشرة.

وعلى الفور، أكد مقدم الحلقة للمسلم الجديد أنه كان في موقفه سابقاً، وأن الله قد غفر له ما سبق من ذنوبه بعد دخوله الإسلام لأن "الإسلام يجب ما قبله".