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إنهاء إجرءات وصول 250 معتمرا فلسطينيا لنقلهم إلى معبر رفح

  • القاهرة - فلسطين اليوم
  • 14:01 - 31 اغسطس 2012
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قامت سلطات الأمن بمطار القاهرة الدولى بإنهاء إجراءات وصول 250 معتمرا فلسطينيا تمهيدا لنقلهم إلى معبر رفح قادمين من المملكة العربية السعودية بعد أداء العمرة.

من بين المرحّلين 95 فلسطينيَّا قادمين من السعودية عن طريق عمان ووجد من بينهم راكبان مدرجان على قوائم ترقب الوصول وتم تسليمهما إلى الجهات الأمنية لترحيلهم إلى معبر رفح, كما استقبل المطار باقى المعتمرين الفلسطينيين والبالغ عددهم 155 وتم تسليمهم إلى مندوب السفارة الفلسطينية تمهيدا لإعادتهم إلى ديارهم ونقلهم إلى منفذ رفح.

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