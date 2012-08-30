مصرع جندي صهيوني في الجولان

توفي الجندي الإسرائيلي يهونتان بن يشاي مساء اليوم الخميس، متأثراً بجراح بالغة أصيب بها بعد أن دهسته دبابة خلال تدريب عسكري في هضبة الجولان المحتلة يوم الاثنين الماضي.



وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن تحقيقاً أجراه الجيش الإسرائيلي في الأيام الماضية أثار شبهات بأن بن يشاي نام مع جنود آخرين في منطقة تدريبات، خلافاً للأوامر والأنظمة العسكرية.

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وكان يشارك بن يشاي، من الكتيبة 51 في لواء "جولاني" في قوات الاحتلال الإسرائيلي، في تدريب عسكري في الجولان في إطار سلسلة تدريبات لدورة ضباط سرايا وكتائب.



ووفقا للتقارير الإسرائيلية، فإن سائق إحدى الدبابات من كتيبة المدرعات 71 التابعة للواء 188 لم يلحظ وجود بن يشاي في منطقة التدريب ودهسه، حيث أصيب بجراح حرجة في رأسه وصدره.



وفي أعقاب الحادث أوقف الجيش الإسرائيلي كافة التدريبات العسكرية في هضبة الجولان من أجل التشديد أمام الجنود على أوامر وأنظمة الأمان.



يشار إلى أن هذه ليست الحادثة الأولى من نوعها في جيش الاحتلال ، وقد وقعت حادثة مشابهة خلال "حرب لبنان الثانية" في تموز/يوليو عام 2006 عندما قتل جنديان بعدما دهستهما دبابة في قرية الشقيف في جنوب لبنان وأصيب في هذه الحادثة جنديان آخران.