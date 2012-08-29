مرسي يصدر تعليماته بمنح قطاع غزة 30 ألف طن سولار لتشغيل الكهرباء

قال المهندس عمرو مصطفى، نائب رئيس الهيئة العامة للبترول المصرية، إن الهيئة تلقت تعليمات من الرئيس محمد مرسى بإرسال كميات جديدة من السولار إلى قطاع غزة لتشغيل محطة توليد الكهرباء الوحيدة بالقطاع.

وأوضح مصطفى لصحيفة الوطن المصرية الأربعاء أنه سيجرى إمداد المحطة بـ 30 ألف طن سولار، إضافة إلى الحصة البترولية المهداة من دولة قطر للقطاع، والبالغ وزنها 25 ألف طن سولار، لافتاً إلى أن الشحنات سيجرى توصيلها عبر معبر العوجة بين مصر وإسرائيل، ثم نقلها إلى القطاع عبر معبر كرم أبوسالم، وأشار إلى أن تلك الكميات لن تؤثر سلباً على السوق المصرية، خاصة بعد زيادة إنتاج معامل التكرير المصرية من الزيت الخام.

وأكد نائب رئيس هيئة البترول أن الشحنات ستصل غزة خلال يومين على أقصى تقدير، على الرغم من الحالة الأمنية فى سيناء، التى تشهد حالياً مطاردة من الجيش المصرى للعناصر المسلحة، على خلفية أحداث رفح.

وقال عزيز عفت، خبير بترولى، إن إمداد غزة بالسولار المصرى لن يؤثر على السوق المحلية فى مصر، لأن الكميات الموردة من نوع السولار المخصص لتموين السيارات فى مصر، وليس من الغاز المسال، وتوقع استمرار مصر فى دعم القطاع بقوة نظراً للعلاقة الوطيدة بين جماعة الإخوان وسلطة الحكم فى غزة المتمثلة فى حركة حماس.

ويأتى الدعم المصرى إلى قطاع غزة فى الوقت الذى تعانى فيه مصر من أزمات متكررة فى قطاع البترول، بعد تخفيض الحكومة قيمة فاتورة دعم المنتجات البترولية فى موازنة العام المالى الحالى إلى 70 مليار جنيه، بدلاً من 95 مليار جنيه فى الموازنة السابقة، بخلاف أزمة مالية تواجهها هيئة البترول بعد زيادة مديونياتها للبنوك إلى نحو 80 مليار جنيه، وعجزها عن تحصيل مستحقاتها المالية لدى الهيئات الحكومية البالغة 60 مليار جنيه لدى وزارات المالية والكهرباء والنقل.

وقال المهندس أسامة كمال، وزير البترول، إن مصر تستورد بترولاً بقيمة 60 مليون دولار يومياً، وتكلفة الدعم السنوى للمنتجات البترولية وصلت إلى 70 مليار جنيه فى الموازنة الأخيرة، وقد طالبت الحكومة بإعادتها إلى 95 مليار جنيه فى الموازنة الحالية، لكنها رفضت.