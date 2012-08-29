بيان عاجل من وزارة الدفاع المصرية حول العملية العسكرية بسيناء

صرح مصدر عسكرى مسئول، في بيان عاجل صدر عن وزارة الدافاع، فى الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، أنه فى إطار استعادة ونشر الأمن فى شبه جزيرة سيناء، تمكنت عناصر القوات المسلحة بالتنسيق مع الشرطة المدنية، منذ بدء العمليات العسكرية فى سيناء حتى الآن، فى القبض على 23 فرداً وقتل 11 وإصابة واحد ممن وصفهم البيان بـ"العناصر الإرهابية المتطرفة".

وأضاف المصدر وفقا لبيان وزارة الدفاع، الذى أذاعه التليفزيون المصري ووصفه بالعاجل، أنه تمت مصادرة 11 مركبة وكميات كبيرة من الأسلحة والذخيرة، بلغت 4 بنادق آلية، ورشاش خفيف و5 صناديق ذخيرة إسرائيلية و6 قنابل يدوية و5 ألغام مضادة للدبابات، وصاروخ بى إم 21.

وأوضح المصدر أنه اعتباراً من اليوم 29 أغسطس 2012 ومع استمرار العمليات العسكرية سيتم إعادة انتشار القوات العسكرية لاستعادة الأمن فى أماكن متعددة فى سيناء، لاستكمال مطاردة العناصر الإرهابية الهاربة والقضاء على جميع البؤر الإجرامية فيها.