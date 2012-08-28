البدء بحفريات جديدة في القصور الأموية جنوبي الأقصى

بدأ عمال سلطة الآثار الاسرائيلية ظهر اليوم بوضع شوادر سوداء بمساحات كبيرة تمهيدا لحفريات جديدة في القصور الأموية المحاذية للجهة الجنوبية من سور المسجد الأقصى .

وأفاد شهود عيان أن العمال قاموا بوضع هذه الشوادر ، ثم وضعوا سلالم خشبية ، وبعدها أحضروا معدات حفر وبدأوا بالحفر في إحدى الجهات .

وأكدوا أن منطقة القصور الأموية مستهدفة منذ سنوات طويلة لدى سلطة الآثار الاسرائيلية وغيرها ، في الوقت الذي ما زالت فيه الحفريات الاسرائيلية مستمرة تحت جسر باب المغاربة في ساحة البراق .

وكانت الجهات الإسرائيلية قد قامت في شهر حزيران العام الماضي بافتتاح منطقة قصور الخلافة الأموية جنوبي المسجد الأقصى على أنها ” مطاهر الهيكل”، حيث تم بناء مدرجات ومنصات حديدية تربط بين أجزاء واسعة في منطقة القصور الأموية ، على شكل مسار أطلق عليه ” مسار توراتي لمطاهر الهيكل ” ، حيث نصبت العديد من اللافتات واللوحات على طول المسار، تحدثت عن فترة “الهيكل” الأول والثاني، وعن أسوار هذين الهيكلين، كما تم وضع موجودات أثرية جديدة في المنطقة لم تكن من قبل على انها آثار من فترة الهيكل المزعوم.

يشار أن الأعمال التي تجري اليوم هي قريبة من مقبرة باب الرحمة- الجزء الذي منعت فيه إسرائيل مؤخرا من دفن الموتى- بحجة أن الأرض مصادرة.