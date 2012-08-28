اليوم: غاز طهي ومواد بناء ومساعدات لغزة اليوم

فتحت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الثلاثاء، معبر كرم أبو سالم التجاري، جنوب شرق مدينة رفح، أقصى جنوب قطاع غزة، لإدخال شاحنات محملة بالمساعدات والبضائع، وضخ كميات محدودة من غاز الطهي لغزة.

وقال رئيس لجنة تنسيق إدخال البضائع في القطاع، رائد فتوح ، 'إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي فتحت صباح اليوم المعبر، ومن المقرر دخول عشرات الشاحنات المحملة بالمساعدات والبضائع للقطاعين التجاري والزراعي وقطاع المواصلات'.

ولفت فتوح إلى أنه سيتم ضخ كميات محدودة من غاز الطهي فقط، دون الإشارة إلى ضخ أي كميات من المحروقات أو الوقود القطري، اللازم لتشغيل محطة توليد الكهرباء الوحيدة بغزة.

وكانت سلطات الاحتلال فتحت المعبر أمس الاثنين، من الساعة7صباحاً وحتى 7مساءً وتم إدخال289شاحنة محملة بالمساعدات والبضائع لجميع القطاعات.

ويعتبر 'كرم أبو سالم' هو المعبر التجاري الوحيد المفتوح حالياً في القطاع المحاصر، ويتم من خلاله إدخال البضائع والمساعدات الإنسانية.