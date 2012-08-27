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النطق بالحكم في قضية مقتل ريتشيل كوري غدا الثلاثاء

  • القدس المحتلة - فلسطين اليوم
  • 20:07 - 27 اغسطس 2012
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تعلن المحكمة المركزية في مدينة حيفا المحتلة غدا الثلاثاء عن الحكم في الدعوى المدنية ضد دولة الكيان الصهيوني بشأن مقتل ناشطة السلام ريتشيل كوري قبل ما يزيد عن تسعة أعوام. وستُعقد جلسة النطق بالحكم في في تمام الساعة التاسعة صباحاً.

ريتشيل كوري، مواطنة أمريكية تبلغ من العمر 23 عامًا من مدينة أولمبيا في ولاية واشنطن، قتلت في مدينة رفح في قطاع غزة بينما كانت تحتج بصفة سلمية ضد هدم منازل مدنيين فلسطينيين، إذ سحقتها جرافة "إسرائيلية" من نوع كاتربلر طراز D9-R.

وقد رفعت أسرة ريتشيل كوري الدعوى القضائية في عام 2005 حيث يمثلهم المحامي حسين أبو حسين، وتتهم الدعوى دولة الكيان الصهيوني بالمسؤولية عن مقتل ريتشيل والتقاعس عن إجراء تحقيق كامل وموثوق بشأن القضية.

سيقرأ القاضي عوديد غيرشون حكم المحكمة، ومن المتوقع أن تستغرق القراءة وقتاً قصيراً. وبعد النطق بالحكم ستعقد أسرة كوري مؤتمراً صحفياً في فندق كولوني الذي يقع على مسافة قريبة من مبنى المحكمة.

وسيكون المؤتمر الصحفي مفتوحاً لوسائل الإعلام فقط، وسيبدأ بعد ساعة تقريباً من انتهاء النطق بحكم المحكمة. لمزيد من المعلومات يُرجى الاتصال مع ستايسي سوليفان.

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