حفريات جديدة في”القصور الأموية”جنوبي المسجد الاقصى



شرع عمال سلطة الآثار الاسرائيلية ، بتنفيذ عمليات حفر جديدة في منتصف منطقة القصور الأموية جنوبي المسجد الأقصى.

وتم رصد قيام عدد من عمال سلطة الآثار صباح اليوم، بنصب “شوادر” في منتصف منطقة القصور الأموية، تمهيداً لعمليات حفر في المنطقة.

وكانت الجهات الإسرائيلية قامت في حزيران العام الماضي بافتتاح منطقة قصور الخلافة الأموية جنوبي المسجد الأقصى على أنها “مطاهر الهيكل”، حيث تم بناء مدرّجات ومنصّات حديدية تربط بين أجزاء واسعة في منطقة القصور الأموية، على شكل مسار أطلق عليه “مسار توراتي لمطاهر الهيكل”.

كما نصبت العديد من اللافتات واللوحات على طول المسار، تحدثت عن فترة “الهيكل” الأول والثاني وأسوارهما، كما تم وضع موجودات أثرية جديدة في المنطقة لم تكن من قبل على أنها آثار من فترة الهيكل المزعوم.

يشار إلى أن الأعمال التي تجري اليوم هي قريبة من مقبرة باب الرحمة، الجزء الذي منعت فيه إسرائيل مؤخراً من دفن الموتى، بحجة أن “الأرض مصادرة”.