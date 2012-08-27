فتح تطالب المجتمع الدولي بمقاطعة ليبرمان

طالبت حركة فتح، المجتمع الدولي بمقاطعة وزير خارجية حكومة الاحتلال أفيغدور ليبرمان، معتبرة وجوده في هذه المكانة السياسية من شأنه تعريض الأمن والسلم الدوليين للخطر.

وقال المتحدث باسم الحركة فايز أبو عيطة، في تصريح صحفي صادر عن مفوضية الإعلام والثقافة اليوم الإثنين، 'على المجتمع الدولي بدوله ومؤسساته ومنظماته المختلفة مقاطعة ليبرمان والتصدي لجرائمه بحق شعبنا وقيادتنا، معتبرا استمراره في هذه المكانة السياسية من شأنه تعريض الأمن والسلم الدوليين للخطر'.

وشدد على أن حكومة إسرائيل عندما اتخذت ليبرمان شريكا لها في الائتلاف الحكومي، اختارت بذلك التطرف والعنصرية والإرهاب على خيار التسوية وتحقيق السلام.

وأضاف، لم يعد مقبولا صمت المجتمع الدولي على إرهاب الدولة الذي تمارسه حكومة إسرائيل عبر وزير خارجيتها، الذي يمارس الإرهاب بكل أشكاله قولا وفعلا، فيدعو إلى التخلص من الرئيس أبو مازن ويحرض على القيادة الفلسطينية من جانب، ويرعى الاستيطان ويدعم جرائم المستوطنين ويقوض أية فرصة للوصول إلى التسوية القائمة على حل الدولتين من جانب آخر.