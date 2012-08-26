اعتقال ثلاثة مستوطنين بشبهة إلقاء زجاجة حارقة على سيارة فلسطينية

اعتقل جهاز الامن العام والشرطة الإسرائيلية اليوم الأحد ثلاثة مستوطنين تتراوح اعمارهم ما بين 12- 13 عاما للاشتباه بتورطهم في حادثة القاء الزجاجة الحارقة على السيارة الفلسطينية في كفار عصيون جنوب بيت لحم قبل اسبوع ونصف مما تسبب باصابة 6 فلسطينيين بجراح ما بين متوسطة إلى خطيرة.

وقالت الشرطة الإسرائيلية إن اثنين من الفتية جرى اعتقالهما من داخل إحدى المدارس في القدس بينما اعتقل الثالث في مكان آخر، وجميع المعتقلين من مستوطنة "بيت عاين" التي وقع عند مدخلها الاعتداء.

وتم مساء اليوم الاحد عرض المشتبهين الثلاثة على محكمة الصلح الاسرائيلية- قسم الاحداث في مدينة القدس لتمديد اعتقالهم على ذمة التحقيقات الجارية.

يذكر ان خمسة من بين مصابي الاعتداء أبناء عائلة واحدة- أب وشقيقه وزوجته وطفلاهما- وما يزال ايمن غياظة الذي اصيب بجراح خطيرة يالعالج مع زوجته جميلة في مستشفى هداسا عين كارم، بينما تحسنت حالة طفليهما ايمان (5 أعوام) ومحمد (6 اعوام) اللذين عادا الى عائلتهما في قرية نحالين غرب بيت لحم.