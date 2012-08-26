السعودية تعلن احباط مخطط ارهابي لتنفيذ عمليات تستهدف رجال الامن

اعلنت السلطات السعودية اليوم القبض على "خليتين ارهابيتين" مرتبطتين بتنظيم القاعدة في الرياض وجدة كانتا تخططان لتنفيذ عمليات تستهدف رجال الامن ومواطنين ومقيمين ومنشآت عامة.



وقالت وزارة الداخلية السعودية في بيان نشرته وكالة الانباء السعودية ان " الجهات الامنية المختصة رصدت وعلى مدى عدة أشهر أنشطة لعناصر مشبوهة لها اتصال بتنظيم القاعدة في الخارج حيث اتضح من المتابعة قيام هذه العناصر بتشكيل خلية ارهابية في مدينة الرياض عملت على الدعاية للفكر التكفيري الضال وتجنيد عناصر لتنفيذ عمليات اجرامية تستهدف رجال أمن ومواطنين ومقيمين ومنشآت عامة".



واضاف البيان انه بتكثيف المتابعة لهذه العناصر اتضح بلوغهم مرحلة متقدمة في السعي الى تحقيق أهدافهم بما في ذلك اعداد وتجهيز المتفجرات وتجربتها خارج مدينة الرياض الأمر الذي أدى الى اصابة أحدهم بحروق وبتر في أصابعه كما عملوا على التواصل مع تنظيم القاعدة في الخارج تمهيدا للبدء في عملياتهم الاجرامية النوعية.



واضاف أن قوات الأمن تمكنت من القبض على مواطن يتزعم هذه الخلية والذي ادلى بمعلومات تفصيلية عن عناصرها ومخططاتها والتجهيزات التي عملوا على اعدادها ومعرفات كانوا يتواصلون من خلالها مع تنظيم القاعدة وتنظيمات اخرى منها (الأسد الهصور) و (فارس المعركة) و (نمر الجهاد) و (أبو جندل اليماني).



وتابع انه نتج عن ذلك القبض على ستة من أعضاء هذه الخلية وجميعهم من الجنسية اليمنية وقد استكملت التحقيقات مع هذه العناصر وصدقت اعترافاتهم "شرعا" كما تم تفتيش ثلاثة مواقع أحدها عبارة عن غرفة ملحقة بأحد المساجد في مدينة الرياض عثر فيها على مواد كيميائية تستخدم لتصنيع المتفجرات وهواتف خليوية لاستخدامها في التفجير عن بعد ووثائق ومبالغ نقدية.



وفي اطار التحقيقات القائمة على خلفية هذه الوقائع قال البيان انه تم العثور كذلك على روابط لهذه الخلية مع خلية أخرى في مدينة جدة ألقي القبض على أحد عناصرها وهو سعودي الجنسية عمل على اعداد مواد كيميائية متفجرة وتجربتها فيما لايزال الموضوع محل المتابعة الامنية ويجري البحث عن مطلوبين.



ودعت وزارة الداخلية السعودية في بيانها المواطنين الى الابلاغ عن اي مطلوب "امنيا" محذرة كل من يؤوي أو يتعامل معهم من الوقوع تحت طائلة المساءلة القانونية.