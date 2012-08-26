أبو صبحة: الجانب المصري أبلغنا بفتح معبر رفح 8 ساعات بشكل يومي

أكد ماهر أبو صبحة مدير هيئة المعابر والحدود في حكومة غزة أن معبر رفح البري بدأ عمله الأحد 26/8/2012 من الساعة العاشرة صباحاً، وفق الآلية التي كان معمول بها قبل عملية سيناء الأخيرة والتي أغلق المعبر على إثرها.

وقال أبو صبحة في تصريح صحفي أن العمل بدأ بشكل طيب في المعبر، معبراً عن أمله في أن يستمر فتحه لرفع معاناة الشعب الفلسطيني'، منوهاً أن المصريين قد أبلغوا الجانب الفلسطيني بعمل المعبر 8 ساعات يومياً ابتداء من الساعة 10 صباحاً وحتى 6 مساءً.

وأوضح أبو صبحة أن المسافرين هذا اليوم هم ممن تبقى من الكشف 25 بالإضافة لكشف 26، مشيراً إلى أن عدد المرجعين بالأمس من قبل الجانب المصري قليلون جداً إذا ما قورنوا بالمرجعين في المرات السابقة.

وكانت السلطات المصرية قررت فتح معبر رفح البري ابتداءً من الأحد 26/8/2012 طيلة الأسبوع، على أن يعمل وفق الآلية التي كان عليها قبل إغلاقه جراء عملية سيناء التي راح ضحيتها أكثر من (16) جندي مصري.