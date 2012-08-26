الاحتلال يحتجز فتيين من بلدة يعبد

احتجزت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة الماضية، فتيين من بلدة يعبد جنوب غرب جنين، واعتقلت شابا من بلدة برقين جنوب غرب جنين على حاجز عسكري طيار بالقرب من أريحا .

وذكرت مصادر أمنية ، أن جنود الاحتلال احتجزت الفتيين الشقيقين همام وعلي بلال أبو بكر (11عاما)، لساعات أثناء اقتحامها لبلدة يعبد.

وفي السياق ذاته نصبت قوات الاحتلال الإسرائيلي حاجزا عسكريا اليوم الأحد، على مدخل قرية زبوبا غرب جنين، وشرع الجنود بتوقيف المركبات وتفتيشها والتدقيق في هويات راكبيها ما أدى الى إعاقة تحركاتهم .

وعلمت المصادر الأمنية أن قوات الاحتلال اعتقلت نهاية الأسبوع الماضي الشاب اشرف زيدان محمد الجدع ( 25عاما) من بلدة برقين، على حاجز عسكري طيار على طريق أريحا