مستوطنون يعتدون على أطفال في وادي سلوان بالقدس

اعتدت مجموعة من المستوطنين، عصر اليوم السبت، على عدد من الأطفال الفلسطينيين وتحرشت بهم، عند 'عين سلوان' في حي وادي حلوة بسلوان، واقتحمت المجموعة منزل المواطن عدنان الكركي في ذات الحي، بدعم شرطة الاحتلال.

وقال مدير مركز وادي حلوة للمعلومات جواد صيام، إن مجموعات المستوطنين تتعمد استفزاز المواطنين بكافة أعمارهم وخاصة الأطفال وتحاول ترهيبهم لإحكام السيطرة على محيط عين سلوان ومنع المواطنين من زيارتها، مشيراً إلى دعم شرطة الاحتلال الدائم لتسهيل خطط المستوطنين ومساعدتهم في تنفيذها.

وأضاف: 'هذه الحالات شبه يومية وحديثاً دخلت عين سلوان ضمن دائرة الاستهداف من قبل المستوطنين، لتهويدها بالكامل واستخدامها لأداء صلوات وطقوس تلمودية من قبل الجماعات اليهودية والاستيطانية المتطرفة".

وبيّن صيام أن عناصر شرطة الاحتلال تنتشر في شوارع سلوان، إثر اندلاع مواجهات بين أهالي البلدة محاولين حماية أطفالهم والمستوطنين، موضحاً أن حالة من التوتر والحذر تسود البلدة.