جمعية بيت فلسطين تنفذ سلسلة مشاريع

نفذت جمعية بيت فلسطين للأعمال الخيرية، خلال شهر رمضان وأيام عيد الفطر السعيد، سلسلة مشاريع خيرية لدعم الأسر المحتاجة.

وقال مدير الجمعية الأستاذ، تحسين الوادية، أن من ضمن المشاريع التي أشرفت الجمعية عليها، مشروع كسوة العيد الذي شمل 280 طفلاً من العوائل التي تعاني ظروفاً اقتصادية صعبة وبحاجة لكسوة أبنائها، في حين تم تنفيذ مشروع توزيع "زكاة المال" ووزعت خلاله على دفعات مبالغ مالية إلى 300 أسرة من المحتاجين والأيتام.

وأضاف، كما تم إقامة مشاريع "صغيرة" للعوائل المعدومة، لمساعدتها في كسب رزقها من خلال توزيع "فروش" (بسطات صغيرة) مع احتياجاتها، لكي تتمكن من توفير لقمة العيش لأبنائها، ووصل عدد العوائل المستفيدة إلى 60 عائلة معدومة.

وتابع الوادية، كما تمكنت جمعية بيت فلسطين للأعمال الخيرية، أنها وزعت "سلة غذائية" إلى 200 أسرة محتاجة وفقيرة، في حين أقدمت خلال شهر رمضان على تركيب 10 مكيفات في مسجد "السالم" بمنطقة التركمان في حي الشجاعية شرق مدينة غزة، كما ركبت 4 مكيفات مماثلة في مسجد الرحمن بحي التفاح شرق المدينة أيضاً، وتركيب "هوايات" عدد 5 و "فرش" لمصلي "التوحيد" بحي الصبرة جنوب مدينة غزة.

وأشار الوادية، إلى أن المشاريع نُفذت بمساعدات من "أهل الخير" وأن الجمعية تعكف على تنفيذ مزيد من المشاريع الخيرية لخدمة المواطنين والعمل على سد احتياجاتهم واحتياجات المساجد والأماكن التي تحتاج لرعاية دائمة.

وطالب رئيس جمعية "بيت فلسطين" للأعمال الخيرية، أهل الخير في فلسطين وخارجها لاستغلال لمد يد العون للمؤسسة التي تقدم خدمات جليلة لعشرات العائلات المحتاجة.