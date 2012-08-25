اصابتان في تظاهرة تخللها اطلاق نار في الاردن

جرح اثنان مساء الجمعة في تظاهرة تخللها اطلاق عيارات نارية، فيما استخدمت قوات الشرطة الاردنية الغاز المسيل للدموع لتفريقها في محافظة معان جنوب المملكة.

واعلن المركز الاعلامي في مديرية الامن العام ان "حوالى مئتي شخص برفقتهم مجموعة من اصحاب السوابق الجنائية تجمعوا مساء امس الجمعة بشكل غير مشروع في ساحة قريبة من المسجد الكبير في محافظة معان (212 كلم جنوب) مطالبين بالافراج عن شخصين في سجنين في دولتين عربيتين".

واضاف في بيان ان "المتجمهرين بدأوا بالسير نحو مبنى المخابرات العامة في المحافظة مستخدمين مركباتهم الخاصة وسيرا".

وتابع انه "اثناء سيرهم بدأ عدد منهم باطلاق العيارات النارية بشكل كثيف من اسلحة اتوماتيكية ورشاشات كانت بحوزتهم في الهواء وارعبوا سكان المنطقة".

وذكر انه "عند وصولهم الى جوار مبنى المخابرات العامة اطلقوا النيران على المبنى ما ادى الى اصابة احد افراد الحراسات الامنية في المبنى وحالته الصحية سيئة وتم نقله الى المستشفى".

واشار البيان الى ان "قوات الشرطة تدخلت على الفور بالقوة المنصوص عليها قانونا واطلقت الغاز المسيل للدموع وجرى تبادل لاطلاق النار حيث اصيب احد المشاركين في هذا التجمهر ونقل الى المستشفى وحالته متوسطة فيما لاذ باقي الاشخاص بالفرار".

وبحسب البيان فانه "تم التعرف على عدد من مطلقي النار وسيتم ملاحقتهم والقاء القبض عليهم وسوقهم للعدالة".

واكد ان "جهاز الامن العام والاجهزة الامنية لن تسمح لاي كان بالتطاول على هيبة الدولة والقانون وستلاحق المسؤولين عن اي اعمال تضر بالمصالح العامة ومصالح المواطنين وسيتم تقديمهم للقضاء".