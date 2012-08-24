تسع إصابات في حادث سير جنوب جنين

أخلت طواقم الدفاع المدني بمحافظة جنين، اليوم الجمعة، تسع إصابات نتيجة حادث سير على مفرق بلدة مسلية جنوب المدينة.

وأفاد تقرير لإدارة العلاقات العامة والإنسانية في الدفاع المدني، بأن طواقم الإنقاذ عملت على تحرير وإخراج 9 إصابات وصفت ما بين متوسطة وطفيفة بعد إصابتهم برضوض وجروح.

وناشد الدفاع المدني السائقين بضرورة الانتباه وتوخي أقصى درجات الحيطة والحذر والتقيد بالشواخص المرورية، وتجنب السرعة الزائدة وعمل الصيانة الدورية لمركباتهم، والتأكد من فعالية المكابح، وذلك حفاظا على أرواحهم وممتلكاتهم، لا سيما أنه لوحظ في الفترة الأخيرة ازدياد الحوادث بشكل كبير.