احتكاكات وحرب هتافات بين عدد من أنصار مرسي ومعارضيه بالتحرير

وقعت احتكاكات اليوم بميدان التحرير، بين عدد من أنصار الرئيس محمد مرسي ومعارضيه، أمام مسجد عمر مكرم، بعد أن نظم عدد من معارضي مرسي مسيرة تجوب ميدان التحرير، مرددين هتافات مناهضه لجماعة الإخوان المسلمون والرئيس والمرشد، ومحاولة هيمنة حزب الحرية والعدالة على مصر، ومن تلك الهتافات "عبد الناصر قالها زمان الإخوان مالهمش أمان".



كما نظم آخرون مسيرة تأييد لمرسي مرددين هتافات مدح للإخوان والرئيس ومنها "مرسي عمهم وحابس دمهم"، فيما قام بعض العقلاء بالفصل بين الجانبين مرددين "الصلاة الصلاة" فتوقف الطرفان في انتظار انتهاء صلاة الجمعة.

وقام المتظاهرون بالتراشق فيما بينهم بالألفاظ النابية، حاملين لبعضهم البعض الشوم والعصي، فيما احتمي أنصار مرسي بمسجد عمر مكرم.



وفي ذات السياق شهد ميدان التحرير سيولة مرورية، وانتشارا للباعة الجائلين