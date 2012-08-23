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أوروبا تنتقد مخططات الاحتلال بتوسيع مستوطنات في القدس

  • القدس المحتلة - فلسطين اليوم
  • 12:24 - 23 اغسطس 2012
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أبدت مسؤولة العلاقات الخارجية في الاتحاد الأوروبي، كاثرين آشتون، قلقها البالغ إزاء المشاريع الاستيطانية الصهيونية المتواصلة في مدينة القدس المحتلة، بما فيها مخطط بناء مائة وثلاثين وحدة سكنية جديدة في مستوطنة "هارحوما" في جبل أبو غنيم الواقعة على الطريق الجنوبي الشرقي من القدس المحتلة إلى بيت لحم، ضمن المشروع التوسعي الذي يُعرف باسم "القدس الكبرى".

 

 وقالت آشتون في بيان صحفي صدر عنها "إن مشاريع البناء (الإسرائيلية) وراء الخط الأخضر تخالف القانون الدولي وتهدد احتمالات تطبيق حل الدولتين للشعبين"، على حد تقديرها.

 

 ودعت المسؤولة الأوروبية الحكومة الصهيونية إلى الشروع فوراً بوقف جميع أنشطتها الاستيطانية لاسيّما تلك الواقعة في الجزء الشرقي من القدس.

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