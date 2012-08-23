معبر رفح: ما الفرق بين النظام السابق والنظام الجديد

لاجديد سوى مضاعفة الأزمة ، فسكان قطاع غزة أكثر الشعوب العربية احتفى بانتصار الثورة المصرية وإسقاط نظامه السابق الذي كان يترأسه" محمد حسنى مبارك" معتبرينه مساهما في زيادة معاناته وفرض الحصار عليه.

نجحت الثورة ومضت الانتخابات المصرية بنزاهة وديمقراطية ، وبدأت التهاني تهل على الجمهورية المصرية شعبا وحكومة بفوز مرشحها الاخوانى " محمد مرسى" ، فالقيادة الفلسطينية كان لها الدور الأبرز والاهم خلال زيارتهم " لمرسى" لتقديم التهنئة له بفوزه بالرئاسة بجانب مناقشة بعض الملفات العالقة ، أهمها رفع الحصار عن قطاع غزة وفتح معبر رفح بشكل مستمر .

إسماعيل هنية رئيس الحكومة في غزة عبر عن تفاؤله إبان لقاءه مع مرسى في القاهرة ، معتبرا زيارته بالايجابية وستتخذ من مضمونها حلا لازمة أهل قطاع غزة الذي مر بويلات فترة الحصار وإغلاق المعابر .

هذا وقبل أسبوعين تقريبا نفذت مجموعة مسلحة تفجيرا كبيرا في مدينة رفح المصرية الفاصلة بين أراضى قطاع غزة ، راح ضحيته أكثر من "15" شهيدا بين ظابطا وجنديا مصريا ، بالتالي قررت الحكومة المصرية بإغلاق معبر رفح بعد إن أوهمت قطاع غزة وقيادته بتقديم تسهيلات قريبة بشأن المعبر .

هذا وتفاجئ قطاع غزة بموافقة الإدارة المصرية بفتح المعبر " ثلاثة" أيام أسبوعيا وللحالات الإنسانية ، وفق ما أعلنته وزارة الداخلية في غزة ، في ظل صمت عربي وحقوقي إبان ما أعلن عنه بشأن ذلك.

" راجي الصورانى" مدير المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان عبر عن استيائه في خطوة الإدارة المصرية بفتح المعبر ثلاثة أيام أسبوعيا وللحالات الإنسانية ، معتبرا معبر رفح هو المنفذ الوحيد والرسمي لاهالى قطاع غزة ، ولا يمكن زجه باى أعمال أمنية أو عسكرية .

وأكد الصورانى في حديث خاص لــ" وكالة فلسطين اليوم" أن من الطبيعي أن يكون المعبر مفتوح على مدار الأسبوع دون إغلاقه لمدة ساعة إلا بالمناسبات الرسمية مستندا بحديثه على عمل معبر العوجا الذي يفصل أراضى الضفة المحتلة بالاراضى الأردنية.

وأوضح أن معبر رفح يعمل ضمن قوانين دولية ويغادر المسافرين واهالى قطاع غزة من خلاله بجوازات سفر رسمية ، تدخل للفحص الامنى قبل مغادرة اى شخص للاراضى المصرية قادما من قطاع غزة.

وأدان الصورانى إغلاق المعبر طيلة الفترة السابقة ، معتبرا انه لا ذنب للمعابر في اى عمل عسكري أو أمنى يحدث بالقرب من المكان .

وطالب بإعادة فتح معبر رفح بشكل منتظم ، وبشكل قانوني يخدم كافة شرائح المجتمع وسكان قطاع غزة ، معتبرا إغلاقه تأخير وتعطيل لمصالح الشعب الخارجية.

أما مرشد الإخوان المسلمين في مصر " محمد مهدي عاكف" أكد أن إقدام الإدارة المصرية على فتح معبر رفح ثلاثة أيام يوميا للحالات الإنسانية هي مرحلة مؤقتة وسيتم فتحه بشكل دائم.

والمح أن ما توصل إليه الرئيس المصري" محمد مرسى" مع " رئيس الحكومة في غزة" إسماعيل هنية " في لقائهم الأخير بالقاهرة سيطبق على الأرض.

وأكد مرشد الإخوان في تصريح خاص لـ" فلسطين اليوم" في مصر أن " مرسى" يبذل جهود حثيثة من اجل إنشاء منطقة حرة بين مصر وغزة قريبا حتى تنتهي أزمة غزة الاقتصادية والإنسانية.

هذا و قال المقدم أبوب أبو شعر مدير معبر رفح البري أن الجانب المصري أبلغهم بفتح معبر رفح للمغادرين 3 أيام من كل أسبوع ستخصص للحالات الإنسانية فقط.

وأشار أبو شعر في تصريح صحفي اليوم أن المعبر سيفتح ابتداءاً من الأسبوع المقبل للحالات الإنسانية فقط والأيام هي السبت والاثنين والأربعاء.

يشار أن السلطات المصرية أغلقت المعبر بعد حادث الهجوم بسيناء ومقتل 16 جنديًا مصريًا في 5 أغسطس الحالي، ومنذ ذلك الحين شهد المعبر إرباكا كبيرًا بالعمل وعطل سفر وعودة آلاف الفلسطينيين المحاصرين في قطاع غزة.