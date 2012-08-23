الولايات المتحدة تحذر مواطنيها من زيارة « اسرائيل »

ذكرت مصادر اعلامية ان الولايات المتحدة اصدرت قبل نحو اسبوعين تحذيرا لمواطنيها بعدم القيام بزيارة العديد من المناطق في العالم.



وأضافت المصادر ان القائمة التي نشرها الموقع الالكتروني لمكتب العلاقات القنصلية في الولايات المتحدة، شملت اسرائيل ايضاً.



وجاء في التحذير "ان ذلك بسبب ان هذه المناطق خطرة وغير مستقرة، وانه في حال مواجهة المواطنين الامريكيين في هذه البلدان لأية مخاطر، سوف تقف الحكومة الامريكية عاجزة عن تقديم المساعدة لهم".



وتضمنت القائمة التي تم نشرها الى جانب اسرائيل كل من الضفة الغربية وغزة، العراق، سوريا، كينيا، افغانستان، نيجيريا وايران وغيرها.



ولم تشمل القائمة جمهورية مصر، رغم انها تشهد اضرابات واسعة فيها.