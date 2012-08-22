الشرطة: 25 قتيلا و797 مصابا حصيلة حوادث السير خلال شهر رمضان

لقي 25 مواطنا مصرعهم وأصيب 797 آخرون، منهم 18 أصيبوا بجروح خطرة في 797 حادث سير وقعت خلال شهر رمضان المبارك بالضفة الغربية.

وأوضح بيان إدارة العلاقات العامة والإعلام بالشرطة أن إدارة شرطة المرور سجلت 797 حادث سير، لقي خلالها 25 مواطنا مصرعهم وأصيب 18 آخرون بإصابات خطرة و60 متوسطة و719 بسيطة.

وأشار البيان إلى أن شرطة المرور فحصت خلال الشهر الفضيل 2463 مركبة وأنزلت عن الشارع 329 مركبه أخرى لا تتوفر فيها شروط السلامة العامة، فيما حررت 2415 مخالفة مرورية، كما حجزت 115 مركبه للتأكد من قانونيتها وأتلفت 11 مركبة.

ودعت الشرطة السائقين إلى الالتزام بقوانين وإشارات المرور حرصا على حياتهم.