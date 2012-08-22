النيابة الصهيونية تغلق ملف التحقيق مع اولمرت في قضية التعيينات السياسية

قررت النيابة العامة الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، إغلاق ملف التحقيق مع رئيس الحكومة الصهيونية السابق "ايهود اولمرت" في قضية التعيينات السياسية في وزارة الصناعة والتجارة، وكذلك إغلاق ملف التحقيق مع مساعده في ذات القضية "عوبد يحزكيئيل".

وتأتي هذه الخطوة بعد خمسة أسابيع فقط على تبرئة اولمرت من قضية تلانسكي ورشتراوس، ونقلت صحيفة معاريف عن "بهوشوع ليمبرغ" النائب العام للدولة في القضايا الجنائية قوله: "بعد دراسة الدلائل في الملف وحسابات دقيقة وبعد أن أجريت جلسة استماع لاولمرت ومساعده فقد قررت بعد التشاور مع نائب الدولة إغلاق ملف التحقيق".

ومن جهته صرح "أمير دان" المستشار الإعلامي لاولمرت أن هذا جاء متأخراً قليلاً وهذا الحق أضرار باولمرت وانه اتضح من خلال التحقيق أن تلك التعيينات كانت قانونية وأنها لم تخرج لحيز التنفيذ، مضيفاً : أن قرار اتهام اولمرت في قضية التعيينات الاغية اتخذته القسم الاقتصادي في نيابة الدولة.

يشار إلى أنه وخلال أشهر التحقيق تم استدعاء 400 شاهد وبلغت صناديق مواد التحقيق حوالي 80 صندوق احتوت على عشرات الاف الوثائق منذ تاريخ أكتوبر 2007، وفتح التحقيق أنذاك بأمر من المستشار القانوني للدولة "ميني مزوز".