الاحتلال يفرج عن أسير من قطاع غزة بعد اعتقال دام 10 سنوات

أفرجت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء (21|8)، عن أحد المعتقلين في قطاع غزة وذلك بعد قضاء مدة محكوميته البالغة عشر سنوات.



وقالت جمعية "واعد" للأسرى والمحررين إن سلطات الاحتلال أفرجت عن الأسير سليمان أبو شماس من مدينة دير البلح وسط قطاع غزة وذلك بعد اعتقال دام عشر سنوات.



وكانت سلطات الاحتلال قد اعتقلت أبو شماس على أحد الحواجز في قطاع غزة عام 2002 وحكمت عليه بالسجن لمدة عشر سنوات لمقاومته الاحتلال.



واستقبل العشرات من أقارب وأصدقاء الأسير ابو شماس عند معبر بيت حانون "ايرز" شمال قطاع غزة، حيث أخلي سبيله هناك، واصطحبوه بمسيرة محمولة الى بيته في دير البلح وسط القطاع.