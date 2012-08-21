أبو صبحة: فتح معبر رفح الأربعاء بآلية غير معروفة حتى اللحظة

قال مدير هيئة المعابر والحدود في الحكومة الفلسطينية بغزة ماهر أبو صبحة، إن معبر رفح البري الرابط مع الأراضي المصرية سوف يفتح أمام المسافرين الغزيين في الاتجاهين، بعد انتهاء إجازة عيد الفطر السعيد.

وأوضح أبو صبحة في تصريحات له أن آلية عمل المعبر "غير معروفة حتى اللحظة"، سواء كانت على نفس الصورة التي فتح فيها بعد الهجوم على الجنود المصريين في رفح المصرية، أم أنه سوف يعمل وفق التسهيلات التي وعد الرئيس محمد مرسي بها بعد عيد الفطر.

وأضاف أن عدم تنفيذ التسهيلات من شأنه أن يبقي وتيرة عمل المعبرة بصورتها المعروفة، وإدخال القوائم التي أعلن عنها في وقت سابق المتمثلة في ذوي الحالات الإنسانية، وأصحاب الإقامات، والجوازات الأجنبية، والمرضى الحاصلين على تحويلة طبية من قبل وزارة الصحة.

وذكر أبو صبحة أن الجهات المسؤولة في الحكومة تبذل جهودها واتصالاتها مع الجانب المصري في هذا السياق، معبرا عن أمله في الوقت ذاته في أن يجري العمل وفقا لوعود مرسي، والتي من شأنها أن تخفف من معاناة المواطنين، وتسهل إجراءات سفرهم، ورفع الحصار.