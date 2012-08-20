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إسرائيل تتصرف كالنعامة حتى لا ترى المصريين وهم يخرقون « كامب ديفيد »

  • وكالات - فلسطين اليوم
  • 20:02 - 20 اغسطس 2012
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في أول رد فعل من مسؤول إسرائيلي على خبر نشر الجيش المصري لبطاريات صواريخ مضادة للطائرات فى شمال سيناء، قال عضو الكنيست الإسرائيلي يورى إيرل إن إسرائيل "تتصرف كالنعامة وتضع رأسها في الرمال حتى لا ترى المصريين، وهم - منذ وقت طويل - يخرقون بشكل منهجي اتفاقية كامب ديفيد".

وربط عدد من المحللين الإسرائيليين في "راديو صوت إسرائيل" بين القرار المصري بنشر الصواريخ المضادة للطائرات والهجمات الأخيرة التى شنتها، يوم الأربعاء الماضى، جماعة متطرفة تُدعى الجبهة السلفية فى سيناء، على إيلات، وقال بعض المحللين إن القيادة المصرية تدرك رغبة بعض الجماعات الإسلامية في استفزاز إسرائيل لاستدراجها للإغارة على سيناء أملا في تطور الموقف إلى مواجهة مفتوحة بين البلدين.

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