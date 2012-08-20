بيريز يدعو الإسرائيليين إلى التوحد ونبذ العنف

وجه الرئيس الإسرائيلى شيمون بيريز مساء الأحد نداء إلى الإسرائيليين، دعا فيه إلى التوحد ونبذ العنف على كافة المستويات الاجتماعية.



وأعرب بيريز، فى تصريح أوردته صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية فى نسختها الإلكترونية، عن صدمته واشمئزازه إزاء حادثة قتل سائق سيارة لثلاث سيدات، بالإضافة إلى حادث تفجير سيارة أجرة كانت تقل فلسطينيين بينهم أطفال ينتمون إلى عائلة واحدة.



وقال بيريز "إن وضع حد للعنف ينبغى أن يكون مطلب مختلف التيارات والطوائف المجتمعية".