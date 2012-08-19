مقتل 31 شخصا من بينهم مسؤولون في انفجار طائرة في السودان

قتل 31 شخصا كانوا على متن طائرة سودانية تقل "وفدا رسميا" إلى ولاية جنوب كردفان السودانية المضطربة لحضور مراسم تجرى بمناسبة عيد الفطر الأحد، بحسب مسؤول في هيئة الطيران.

وصرح عبد الحفيظ عبد الرحيم المتحدث باسم هيئة الطيران السودانية ، أن "جميع الذين كانوا على متن الطائرة قتلوا".

وقال أن الطائرة كانت تقوم بالهبوط في بلدة تالودي عند نحو الساعة الثامنة صباحا بالتوقيت المحلي (05,00 تغ) عندما "سمع صوت انفجار أدى إلى تحطم الطائرة".

ولم يستطع المتحدث الكشف عن مزيد من التفاصيل.

وأعلن لاحقا عن مقتل وزير الإرشاد والأوقاف السوداني غازي الصادق وعدد من المسؤولين السودانيين في تحطم الطائرة .

وقالت المصادر، "تحتسب رئاسة الجمهورية عند الله تعالى وزير الإرشاد والأوقاف الاتحادي المهندس غازي الصادق الذي استشهد مع عدد من رفاقة في طائرة مدنية سقطت جراء ظروف جوية قاسية وهي على مشارف تلودي".