فرض الاعتقال المنزلي على الفتى المقدسي باسل شويكي

قررت محكمة اسرائيلية ، تمديد إعتقال الفتى المقدسي باسل ربحي شويكي (16 عاما) وأمرت بتحويله الى الإعتقال المنزلي لمدة اربعة اشهر .



وكانت سلطات الاحتلال اعتقلت شويكي يوم 22 \ 5 \ 2011 ، حيث حكم عليه بالسجن الفعلي لمدة 15 شهرا وغرامة مالية قدرها 15 ألف شيكل ، وهي المدة التي تنتهي بتاريخ 22 \ 8 \ 2012 ، وذلك بتهمة القاء الحجارة وتحطيم سيارة إسرائيلية في بئر أيوب بسلوان .



وقال ربحي شويكي والد باسل اليوم السبت، أن المحكمة بدل الافراج عن نجله بعد عدة أيام كما هو مقرر ، قررت فرض الحبس المنزلي عليه وفق شروط تقضي بمنعه من مغادرة المنزل بعد الساعة الثامنة ، اضافة الى منعه دخول الضفة الغربية وغيرها.



وأشار الى أن نجله باسل أعتقل بينما كان في الصف العاشر ، وهو ما يعني حرمانه من استكمال دراسته.