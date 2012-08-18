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بعد انتهاء فترة محكوميته..

فرض الاعتقال المنزلي على الفتى المقدسي باسل شويكي

  • القدس المحتلة - فلسطين اليوم
  • 21:06 - 18 اغسطس 2012
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قررت محكمة اسرائيلية ، تمديد إعتقال الفتى المقدسي باسل ربحي شويكي (16 عاما) وأمرت بتحويله الى الإعتقال المنزلي لمدة اربعة اشهر .

وكانت سلطات الاحتلال اعتقلت شويكي يوم 22 \ 5 \ 2011 ، حيث حكم عليه بالسجن الفعلي لمدة 15 شهرا وغرامة مالية قدرها 15 ألف شيكل ، وهي المدة التي تنتهي بتاريخ 22 \ 8 \ 2012 ، وذلك بتهمة القاء الحجارة وتحطيم سيارة إسرائيلية في بئر أيوب بسلوان .

وقال ربحي شويكي والد باسل اليوم السبت، أن المحكمة بدل الافراج عن نجله بعد عدة أيام كما هو مقرر ، قررت فرض الحبس المنزلي عليه وفق شروط تقضي بمنعه من مغادرة المنزل بعد الساعة الثامنة ، اضافة الى منعه دخول الضفة الغربية وغيرها.

وأشار الى أن نجله باسل أعتقل بينما كان في الصف العاشر ، وهو ما يعني حرمانه من استكمال دراسته.

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