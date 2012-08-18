قائد عسكري ايراني يحذر من رد سريع ومدمر على تهديد اسرائيل

حذر قائد القوة الجو- فضائية في الحرس الثوري الايراني العميد امير علي حاجي زاده السبت بان "رد ايران على أي تهديد صادر من الكيان الصهيوني سيكون سريعا ومدمرا".

وقال العميد حاجي زاده "ان جبهة المقاومة الاسلامية والمعادين للصهيونية تفكر بالانتقام الشامل و المصيري لدماء الشهداء المظلومين في فلسطين المحتلة و صبرا وشاتيلا وقانا اللبنانية والشهداء النوويين الايرانيين وآلاف الشهداء الاخرين"، حسبما ذكرت وكالة الانباء الايرانية (إرنا).

وأضاف "لو قام الكيان الصهيوني بتنفيذ تهديداته الجوفاء، فانه بذلك يمنح أفضل فرصة لازالته من العالم و القائه في مزبلة التاريخ".

و اعتبر العميد حاجي زاده تهديدات "الكيان الصهيوني عشية عقد قمة عدم الانحياز نهاية الشهر الحالي بطهران و علي اعتاب الانتخابات الرئاسية الامريكية بانها تدخل في اطار الحرب النفسية التي تتعرض لها ايران" مؤكدا "بانه لو حصل ذلك فانه سيؤدي الي انهاء وجود هذا الكيان الغاصب".

تأتي تصريحات العميد حاجي زاده تعقيبا على تصريحات رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الحرب ايهود باراك الاخيرة بشان توجيه ضربة للمنشات النووية الايرانية لان اسرائيل ترى انه اذا اصبحت طهران مسلحة نوويا فانها سوف تمثل تهديدا لوجودها فى إشارة للتصريحات المتكررة من قبل المسئولين الايرانيين بأنه يجب محو الدولة اليهودية من على الخريطة.

وتنفى إيران الاتهامات الغربية بأنها تسعى لبناء أسلحة نووية وتصر على أن برنامجها النووي مصمم لأغراض سلمية.