بلدية جباليا النزلة تنظم حملة واسعة لتنظيف شوارع المدينة

نظمت بلدية جباليا النزلة شمال قطاع غزة، بالتعاون مع لجان الأحياء في المدينة حملة واسعة لتنظيف شوارع وأحياء المدينة من النفايات الصلبة شارك فيها ما المئات من المتطوعين من المواطنين ، وذلك بمناسبة عيد الفطر السعيد.

وأكد رئيس البلدية عصام جودة أن حملة النظافة تأتي عشية حلول عيد الفطر السعيد وكذلك سعي البلدية الحثيث من أجل مدينة نظيفة ، وبيئة خالية من الأوبئة والأمراض، وتهدف لتكريس التعاون والتواصل القائم والمثمر بين البلدية ولجان أحياء مدينة جباليا.

وأشار جودة إلى أن الهدف الرئيس من وراء حملات تنظيف الشوارع هو المساهمة في خلق بيئة مجتمعية نظيفة والحفاظ على الوجه الحضاري للمجتمع، كذلك حث المجتمع على المساهمة الفعالة لتحسين مستوى النظافة ونشر ثقافة العمل التطوعي.

وتوجه رئيس البلدية بالشكر الجزيل للجان الأحياء والمتطوعين والعمال الذين شاركوا في الحملة، مشيداً بتعاون المواطنين مع طواقم البلدية مؤكداً أن طواقم النظافة التابعة للبلدية سوف تعمل طيلة أيام عيد الفطر السعيد وعلى مدار الساعة دون توقف.

من ناحيته أشاد المهندس ناصر النجار مدير دائرة الصحة العامة والبيئة بالبلدية بالمستوى التي ظهرت به حملة النظافة وذلك بعدد العمال والمتطوعين الذين شاركوا بالحملة حيث تطوع المئات من أبناء المدينة , وأيضا بمعدلات كمية الرمال و النفايات التي تم تنظيفها و جمعها و ترحيلها بواسطة آليات ومعدات البلدية.

ونوه م.النجار إلى أن البلدية ستخضع كل من يخالف القانون والتعليمات إلى الإجراءات القانونية اللازمة، داعيا أصحاب شاحنات النفايات، وأغراض البناء، والمواطنين إلى الحفاظ على جباليا وبيئتها نظيفة وجميلة، وإلقاء النفايات في أماكنها المخصصة لها.

و قد قوبلت الحملة بتشجيع من المواطنين ، حيث عبروا عن رغبتهم في المساعدة و المشاركة في التنظيف و أملهم بمواصلة تنفيذ مثل هذه الحملات بشكل مستمر لغرض المحافظة على الصحة العامة و البيئة في مدينتهم.