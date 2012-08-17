السيد نصر الله: يمكننا تحويل حياة الصهاينة الى جحيم بعدد من الصواريخ

أكد الأمين العام لحزب الله، السيد حسن نصر الله، أنه أيا كانت الانقسامات والمشاحنات في العالم العربي فإنها لن تغير شيئا بالنسبة إلى الالتزام الإيماني والإنساني والأخلاقي بقضية فلسطين وبالقدس الشريف.

وأضاف، في كلمة وجهها عبر الشاشة بمناسبة يوم القدس العالمي، الذي يصادف آخر يوم جمعة من شهر رمضان المبارك، أضاف أنه لا يمكن الحديث عن القدس في ظل وجود إسرائيل.

وأشار السيد نصر الله إلى أنه عقب الأزمة السورية انخفض منسوب القلق الإسرائيلي، بعد أن برز بوضوح عندما بدأ الربيع العربي، وتحدثت إسرائيل عن تعاظم التهديدات حين بدا من خلال تحولات المنطقة أن هناك محورا قد يتشكل لمصلحة فلسطين.

وحول التهديد الإسرائيلي بضرب إيران ذكر السيد نصر الله أن لديه معلومات بأن الرد الإيراني سيكون مدمرا على إسرائيل، وسيكون فرصة تاريخية لإيران لتحقيق ما بدأته منذ 32 عاما.

وحذر السيد نصر الله من أن أي عدوان ترتكبه إسرائيل ضد لبنان فإن لدى المقاومة القدرة لتحويل حياة ملايين الإسرائيليين إلى جحيم حقيقي، حتى أنه يمكن الحديث عن سقوط عشرات الآلاف قتلى من الإسرائيليين.

وكشف أن هناك عدة أهداف إسرائيلية حيوية واستراتيجية هي حاليا في مرمى صواريخ المقاومة، ويمكن قصفها بعدد قليل من الصواريخ، لكنها كفيلة لكي تحول تكلفة الحرب على إسرائيل إلى مشروع باهظ الثمن للغاية.